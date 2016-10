Hausevakuierung nach Tiefgaragenbrand

In der Nacht auf Freitag ist in Gallneukirchen (Bezirk Urfahr-Umgebung) ein Auto in der Garage eines Mehrparteienhauses in Flammen aufgegangen. Laut Feuerwehr mussten gegen 2.00 Uhr 24 Hausbewohner in Sicherheit gebracht werden.

Der Brand hatte in der Zwischenzeit in der Garage bereits angrenzende Fahrzeuge erreicht, zudem hatte sich starker Rauch ausgebreitet.

Brand schnell gelöscht

Weil freiwillige Helfer schnell eingriffen, konnte die Feuerwehr den Brand rasch löschen.Die Bewohner blieben unverletzt, sie konnten wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Polizei ermittelt nun wodurch das Feuer ausgelöst wurde.