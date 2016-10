Zehnjähriges Mädchen von Auto erfasst

Auf dem Weg zum Schulbus ist am Donnerstag ein zehnjähriges Mädchen in Atzbach (Bezirk Vöcklabruck) von einem Auto erfasst und in die Luft geschleudert worden.

Das Mädchen wollte den Bus offenbar gerade noch erwischen, dabei dürfte sie offenbar ein Autofahrer übersehen haben, wie die Polizei bekannt gab.

Schulfreunde wurde psychologisch betreut

Das Mädchen wurde über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert und blieb verletzt liegen. Ihre Schulfreunde sahen den Unfall vom Bus aus, sie wurden psychologisch betreut.