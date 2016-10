Gemeinde Roitham will neuen Namen

Die Gemeinde Roitham (Bezirk Gmunden) bekommt einen neuen Namen. In Zukunft soll der Ort Roitham am Traunfall heißen. Damit sollen Verwechslungen mit oö. Ortschaften, die ebenfalls Roitham heißen, vermieden werden.

Roitham am Traunfall - geht es nach den Roithamern, soll ihre Gemeinde bald so heißen. Denn nicht nur die Gemeinde im Bezirk Gmunden trägt den Namen Roitham, auch drei Ortschaften in den Gemeinden Scharten, Meggenhofen und Seewalchen am Attersee heißen Roitham.

„Schon zu mancher Verwechslung geführt“

Und das habe schon zu so mancher Verwechslung geführt, wie der Roithamer Bürgermeister Alfred Gruber (SPÖ) sagt: „Wenn man nur Roitham ohne Postleitzahl in ein Navi eingibt, kann es schon passieren, dass das Navi einen in eine andere Ortschaft schickt.“

In der Gemeinde steht man hinter der Idee, denn man wolle auch die Bekanntheit des Traunfalls nützen: „Weil der Traunfall wesentlich bekannter ist als Roitham. Wenn man auswärtige Leute befragt, gibt es viele, die den Traunfall kennen, aber den Ort Roitham nicht wirklich wahrgenommen haben.“

Land Oberösterreich muss zustimmen

Der Gemeinderat hat die Umbenennung einstimmig beschlossen. Von den gut 2.000 Roithamern habe sich bisher keiner wegen des langen Gemeindenamens beschwert, so Bürgermeister Alfred Gruber. Bevor die Ortsschilder Roitham gegen Roitham am Traunfall ausgetauscht werden, muss das Land Oberösterreich sein Okay geben. Dann steht der Umbenennung nichts mehr Wege.

In den vergangen Jahren sind auch andere Gemeinden diesen Weg gegangen. Aus Lochen wurde Lochen am See und aus Attersee wurde Attersee am Attersee.