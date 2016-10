Zehnjährige unsittlich berührt - Prozess

In Steyr muss sich am Donnerstag ein 57-jähriger Mann für einen sexuellen Übergriff auf ein zehnjähriges Mädchen verantworten. Er soll das Kind in einem Lokal unsittlich berührt haben. Der Mann bestreitet die Vorwürfe.

Das Kind war im März dieses Jahres mit seinen Eltern in einem Lokal in Ternberg zu Gast. Der Mann, ein Bekannter der Familie, setzte sich zu ihnen an den Tisch und begann, dem Kind zwischen die Beine zu greifen. Die Eltern merkten laut eigenen Angaben nichts davon. Als sich die Zehnjährige kurze Zeit später ihrer Mutter anvertraut, wurde Anzeige erstattet.

„Keine Erinnerung nach ein paar Bier“

Bei der Polizei zeigte sich der Mann uneinsichtig. Er hätte ein paar Bier getrunken und könne sich an nichts erinnern. Schon einmal musste der 57-Jährige wegen Missbrauchs ins Gefängnis. 2011 hatte er sich an einer psychisch beeinträchtigen Frau vergangen.