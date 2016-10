Passau: Evakuierung nach Bombenfund

Zu großflächigen Behinderungen im Straßenverkehr wird es am Mittwoch in Passau kommen. Nachdem am Dienstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde, muss diese am Mittwoch entschärft werden.

Die 225-Kilo-Bombe wurde bei Bauarbeiten in der Holzheimerstraße entdeckt. Am Mittwoch um 18.00 Uhr soll sie entschärft werden, so das Bürgerservice Passau. Ab 14.00 Uhr gibt es aber umfangreiche Evakuierungsmaßnahmen im Stadtteil Auerbach - das ist das Gebiet zwischen den beiden Donaubrücken in Passau. 2.400 Menschen müssen ihre Häuser verlassen, Schulen und Betriebe werden ebenfalls aus Sicherheitsgründen geräumt.

Großflächige Straßensperren

Die Regensburger Straße wird ab ca. 17.30 Uhr komplett für den Straßenverkehr gesperrt. Auch der Bahnverkehr wird ab 17.30 Uhr eingestellt.

Link: