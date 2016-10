Worauf die Österreicher stolz sind

Wie stolz sind die Österreicher auf ihr Land? Das Linzer Marktforschungsinstitut market ging zum Nationalfeiertag dieser Frage nach. Besonders stolz seien die Österreicher auf die Landschaft und die hohe Lebensqualität.

Die „Postkarteneigenschaften“ Österreichs, wie landwirtschaftliche Schönheit, die Berge, die Küche und die Umweltqualität, seien ganz besonders positiv ausgeprägt unter den Österreichern und hätten sich im Langzeitvergleich auch verstärkt, so Werner Beutelmeyer, Geschäftsführer des market-Instituts.

„Ausländerfreundlichkeit mit Fragezeichen“

Die Kehrseite der Medaille sei aber auch spannend, so Beutelmeyer: „Es gibt Dinge, da sind sich die Österreicher relativ sicher, dass sie sich verschlechtert haben: Zum Beispiel die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft, das Bildungssystem, und ob politische Stabilität nicht auch Stillstand bedeutet. Aber auch die Ausländerfreundlichkeit der Österreicher wird mit einem dicken Fragezeichen versehen.“

61 Prozent sind stolz auf heimische Küche

Die Zukunftsangst und Verunsicherung in der Bevölkerung würde zunehmen, darum sinke auch das Vertrauen in die Politiker und die Wirtschaft, so Beutelmeyer. Immerhin ihr Schnitzel schmeckt den Österreichern nach wie vor: 61 Prozent gaben an, besonders stolz auf die heimische Küche zu sein.

Link: