Einbrecher erbeuteten Tresor

Bargeld in Höhe von 2.000 Euro und drei Goldringe haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Restaurant in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) erbeutet. Zudem nahmen sie einen Tresor mit.

Die Täter knackten zwei Automaten, nahmen einen Möbeltresor mit, brachen diesen auf und entsorgten ihn nahe der Krems. Von den Einbrechern fehlt noch jede Spur.

Einbrecher von Nachbarn gesehen

In Kopfing (Bezirk Schärding) wiederum haben vermutlich zwei Männer einen Einbruch in ein Wohnhaus verübt. Die Täter schlugen ein Fenster mit einem Stein ein und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Sie konnten mit Schmuck entkommen, dürften jedoch von aufmerksamen Nachbarn gesehen worden sein.

Die Täter waren dunkel bekleidet, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und hatten kurze Haare beziehungsweise eine Glatze. Die Polizeiinspektion Münzkirchen ersucht um Hinweise.