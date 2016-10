Traktor 50 Meter weit abgestürzt

In Pucking im Ortsteil Dörfl ist am Dienstagvormittag ein Traktor 50 Meter abgestürzt. Der 57-Jährige war offenbar gerade mit Feldarbeiten beschäftigt. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus geflogen.

Der 57-jährige Landwirt war am Dienstvormittag in der Ortschaft Dörfl bei Pucking mit Feldarbeiten beschäftigt. Am Traktor war eine Egge montiert. Warum genau er dann auf die steile Wiese direkt vor dem Hof fuhr, ist noch unklar.

Aufgrund der Nässe kam der Traktor ins Rutschen. Die Zugmaschine stürzte über die Böschung. Dabei überschlug sich der Traktor mehrmals. Der Landwirt wurde aus der Fahrerkabine geschleudert. Erst nach 50 Metern am Ende der Wiese kam das Gerät zum Stillstand.

Schwer verletzt in ein Krankenhaus

Der 57-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er wurde vom Notarzt versorgt und binnnn weniger Minuten mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Der Traktor, der bei dem Unfall völlig zerstört wurde, musste von der Feuerwehr mit einer Seilwinde geborgen werden. Laut Feuerwehr verlief die Bergung aber sehr aufwendig: Mehr als vier Stunden waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt den fünf Tonnen schweren Traktor wieder hochzuziehen.