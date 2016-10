Lange Nacht der Bühnen erstmals im November

Die Lange Nacht der Bühnen, die am Samstag, den 5. November an 28 Spielstätten in ganz Linz stattfinden wird, hat am Montag das Programm vorgestellt. Nicht nur das Programm, auch das Datum ist neu.

Neu ist zuallererst der Termin. Fünfmal fand die Lange Nacht der Bühnen im Juni zuvor statt, nun im November. „Die Lange Nacht der Bühnen soll eine Werkschau sein und vor allem für die neuen Projekte und Produktionen zu Beginn der Saison werben. Es macht keinen Sinn, wenn man Ende Juni für ein Stück wirbt, das vielleicht nur noch zwei Vorstellungen hat“, erklärt Geschäftsführer Alfred Rauch die Verlegung in den Herbst.

www.langenachtderbuehnen.at/

Deswegen kann die Eröffnung der Langen Nacht der Bühnen nicht so wie bisher unter freiem Himmel vor dem Musiktheater stattfinden. Neue Austragungsorte für Eröffnung, Podiumsdiskussion und Aufführungen sind die Linzer Redoutensäle.

119 Veranstaltungen an 28 Spielorten

Die insgesamt 119 Veranstaltungen von mehr als 300 Mitwirkenden werden an insgesamt 28 Spielorten stattfinden. Neu darunter sind auch die Linzer Musikschule, die Kulturvereinigung Stadtwerkstadt und das Stifterhaus. Im Linzer Central präsentieren acht Beleuchter der Linzer Musiktheaters ihrs Bands und auch das Theater Phönix zeigt Probenausschnitte aus der Produktion „Charleys Tante und die Macht des Geldes“. Neu ist auch ein internationales Symposion für Performancekunst im Ars Elektronika Center.

