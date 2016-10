Innviertler vor Lokal niedergeschlagen

Ein 36-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag vor einem Lokal in Handenberg (Bezirk Braunau) mit vier bis fünf Burschen in Streit geraten. Plötzlich attackierte einer aus der Gruppe den Mann und schlug ihn nieder.

Obwohl der 36-Jährige bereits am Boden lag, versetzte ihm der noch unbekannte Täter weitere Schläge in den Rumpfbereich, so die Polizei.

Security-Mitarbeiter ging dazwischen

Erst als ein Security-Mitarbeiter des Lokals dazwischen ging und dem Opfer zu Hilfe kam, machte sich die Gruppe davon. Der 36-Jährige - er stammt aus dem Bezirk - wurde ins Krankenhaus nach Braunau gebracht. Vom Täter war zunächst nur bekannt, dass er eine rote Kappe trug. Die Polizei bat am Sonntag etwaige Zeugen um Hinweise.