Jugendliche demolierten gestohlenes Auto

Mit einem Auto, dessen Schlüssel sie zuvor gestohlen hatten, sind zwei betrunkene Jugendliche im Bezirk Eferding in der Nacht auf Samstag im Graben gelandet.

Die 15 und 17 Jahre alten Burschen hatten in einem Cafe in Hartkirchen aus einer Jacke einen Autoschlüssel gestohlen. Damit nahm der Ältere, der keinen Führerschein besitzt, das fremde Fahrzeug in Betrieb. Auf einem unbefestigten Weg - ein Stück außerhalb des Ortes - blieben sie mit dem Auto stecken. Aus Frust beschädigten sie den Wagen auch noch mit Fußtritten. Den Schlüssel warfen sie einfach weg.

Durch Zeugenaussagen ausgeforscht

Aufgrund von Zeugenbeschreibungen konnten die beiden Burschen allerdings wenig später festgenommen werden. Nach anfänglichem Leugnen gaben sie schließlich alles zu. Beide waren alkoholisiert und müssen mit mehreren Anzeigen rechnen.