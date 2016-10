Lagerhalle mit Pkws geriet in Brand

Im Ortszentrum von Hargelsberg (Bezirk Linz-Land) ist am Freitag gegen 19.00 Uhr eine Lagerhalle in Brand geraten. In dem auch als Kfz-Werkstätte genutzten Gebäude waren drei Fahrzeuge untergebracht, .

Eines der Autos dürfte aus noch unklarem Grund von selbst zu Brennen begonnen haben. „Wie wir angekommen sind, sind beim Dach und beim Tor schon Flammen herausgeschlagen“, sagte der Hargelsberger Ortsfeuerwehrkommandant Siegfried Hartmann zur APA. Es sei aber gelungen, das Feuer rasch in den Griff zu bekommen.

Fahrzeuge aus Garage gezogen

„Wir haben zwei Fahrzeuge mit Wasser und dann mit Schaum abgelöscht und aus der Garage herausgezogen.“ Einsturzgefahr habe nicht bestanden, auch andere Gebäude seien nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Einsatz konnte nach etwas mehr als zwei Stunden beendet werden.

45 Mann der Feuerwehr im Einsatz

Ein Auto brannte völlig aus, durch die Hitzeentwicklung wurden die Halle und ein zweites Auto schwer beschädigt. Insgesamt standen drei freiwillige Feuerwehren mit 45 Mann im Einsatz. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.