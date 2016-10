Ärzte warnen vor Gefahren des Marathons

Nach dem Tod eines jungen Sportlers, der am Sonntag während des Wolfgangseelaufes zusammengebrochen ist, warnen Ärzte: Einer von 100.000 Marathonläufern stirbt laut Statistik. Wie der Fall des 24-jährigen Teilnehmers zeigt, trifft es auch junge Menschen.

Der junge Hobbysportler aus dem Flachgau wollte beim Wolfgangseelauf eine 27 Kilometer lange Strecke zurücklegen. Gut eineinhalb Kilometer vor dem Ziel brach er offenbar wegen eines Herzstillstandes zusammen und starb zwei Tage später in einem Salzburger Krankenhaus.

Vor allem Endspurt gefährlich

Die Tragödie des jungen Hobbysportlers erinnert an den Fall eines ebenfalls 24-Jährigen aus Ottnang am Hausruck. Er war Anfang Juli während des Bergmarathons in Gmunden gestorben. „Diese Tragödien passieren vor allem beim Endspurt. Kurz vor dem Ziel, wo man glaubt, dass man das schaffen muss und dabei vergisst, dass man körperlich schon sehr belastet ist“, sagt der Leiter der Abteilung Innere Medizin des Salzkammergutklinikums Bernhard Mayr.

„Medizinische Untersuchung wichtig“

Alarmzeichen sind laut dem Mediziner unter anderem ein unregelmäßiger Herzschlag, Schwindel, Kollapszustände, Brustschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Damit es gar nicht erst soweit kommt, rät Mayr vor einem Marathon oder längeren Lauf zu einer umfassenden Vorbereitung, wie etwa einem angemessenen sportlichen Programm.

Aber vor allem Sportmedizinische Untersuchungen würden immer wieder vergessen werden, so Mayr. Diese Untersuchung sei so wichtig, um mögliche Herzerkrankungen zu erkennen. Gerade wenn junge Menschen während des Sportes zusammenbrechen kann eine bisher unerkannte Herzerkrankungen, wie etwa ein Herzklappenfehler, Auslöser sein.

Generell empfiehlt der Mediziner das Lauftraining, da es sich positiv auswirke, etwa auf das Gewicht, die Blutfette und gegen Diabetes. Das Gesündeste eines Marathons sei die Vorbereitung.

