34-Jähriger bei Autounfall tödlich verunglückt

In Lochen am See ist in der Nacht ein Autolenker bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Der 34-jährige Innviertler war mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Er war nicht angegurtet.

Der 34-Jährige aus Eggelsberg (Bezirk Braunau am Inn) war mit seinem Auto gegen 23.00 Uhr von Lochen nach Lengau unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn verlor er in einer Rechtskurve die Herrschaft über das Steuer.

Verstarb noch an Unfallstelle

Sein Wagen kam von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und wurde wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät: Der 34-Jährige, der laut Polizei nicht angegurtet war, erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.