„Soft Skills“ immer wichtiger

Nur über gutes Fachwissen zu verfügen, reicht oft nicht mehr aus, um Personalchefs zu überzeugen. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass Arbeitgeber vor allem viel Wert auf „Soft Skills“, also auf Sozialkompetenzen legen.

Erst in dieser Woche wurde bekannt, dass die Linzer Lentos-Leiterin Stella Rollig die neue künstlerische Leiterin des Belvedere in Wien wird. Und für das renommierte Haus wurde ausdrücklich eine „kollegiale Person“ gesucht. Generell ist ein starker Trend zur Fähigkeit, im Team zu arbeiten erkennbar.

„Starker Trend zu flachen Hierarchien“

Christoph Weissenböck, Sprecher der Job-Plattform karriere.at in Linz, dazu: „In modernen Unternehmen gibt es den starken Trend zu flachen Hierarchien. Immer mehr Leute müssen abteilungsübergreifend zusammenarbeiten. Und da ist Teamfähigkeit eine ganz entscheidende Größe, die auch Einfluss auf die Produktivität oder auf den Erfolg eines Unternehmens hat.“

Soft Skills Softskills sind Eigenschaften wie Verantwortungsbewusstsein, Lernbereitschaft, Teamfähigkeit oder Zielorientiertheit.

Da hat man fleißig seine Lehre absolviert oder studiert, und man möchte endlich Schritt für Schritt die Karriereleiter hochsteigen. Und bemerkt, dass sich auf einen ausgeschriebenen Job Dutzende Arbeitssuchende beworben haben. Wie kann man also besonders positiv auffallen, damit man das Rennen um den Posten macht? Das Zauberwort heißt „Soft Skills“, sie werden auch oft als „weiche Werte“ bezeichnet.

Sozialkompetenz wichtiger als Fachwissen

Für viele Personalleiter sind Sozialkompetenzen wie Fairness und Einfühlungsvermögen mindestens so wichtig, wie fachliche Kompetenz, so Weissenböck: „Wir haben im vergangenen Monat 154 Personalcheffinnen und -chefs gefragt, wie wichtig ihnen Soft Skills sind, und die Mehrheit hat geantwortet, dass ihnen im Zweifelsfalls die Teamfähigkeit wichtiger als die Fachkompetenz ist. Es ist wichtig, dass man gut gemeinsam in Projektgruppen arbeiten kann.“

Wenn ein Bewerber noch nicht so viel Erfahrung in der Berufswelt vorzuweisen hat, kann er durch Sozialkompetenz punkten. Ein Ehrenamt auszuüben, ist für die Neulinge am Arbeitsmarkt von Vorteil und im Lebenslauf durchaus gern gesehen, denn das sagt etwas über den Bewerber aus, so Weissenböck: „Gerade bei Berufseinsteigern ist das eine große Chance. Wenn man wenige Referenzen und Praxis aufweisen kann, zeigt man so seine Verantwortungsbereitschaft oder die hohe Eigeninitiative.“

War ich gut?

Wem Sozialkompetenzen fehlen oder wer diese verbessern will, könne daran arbeiten, so Weissenböck: „Natürlich gibt es spezielle Trainings, aber man kann sich selbst auch immer hinterfragen oder nach Abschluss mit den Kollegen um eine Rückmeldung bitten.“ Eigeninitiative in der Arbeit und ein sozialer Umgang mit den Kollegen in Kombination mit einem guten Fachwissen scheint also mittlerweile der neue Weg zum Erfolg zu sein.