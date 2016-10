Betrug mit „Goldring-Masche“

In der Linzer Innenstadt versuchen Kriminelle derzeit, mit einer „Goldring-Masche“ an das Geld von Passanten zu kommen. Dabei jubeln sie den ahnungslosen Menschen auf der Straße ein Billigimitat unter.

Die Masche ist altbekannt, aber sie funktioniert offenbar noch immer. Trickbetrüger sprechen derzeit in Linz gerade vorbeikommende Personen an und tun so, als hätten sie soeben auf der Straße einen goldenen Ring gefunden. Dann erzählen sie, dass sie aber momentan keinen Ausweis bei sich hätten oder geben irgendwelche anderen Gründe an, warum sie den gefundenen Goldring nicht selbst zum Fundbüro bringen können. Im Gegenzug ersuchen sie die angesprochenen Passanten, das für sie zu erledigen.

Betrüger verlangen „Finderlohn“

Dann fordern die Betrüger bei der Übergabe des vermeintlichen Goldrings eine Entschädigung, eine Art Finderlohn von einigen Euro. Tatsächlich ist der vermeintliche Goldschmuck aber nur eine billige Imitationen mit einem Wert von wenigen Cent. Bereits vor zwei Jahren waren Betrüger mit genau dieser Masche in Linz unterwegs. Damals wurden 24 vermeintliche „Goldringe“ beim Fundbüro der Stadt Linz abgegeben.

Polizei sollte sofort verständigt werden

Stadt und Polizei warnen daher eindringlich, sich bei angeblich gefundenen Ringen gar nicht erst auf ein Gespräch einzulassen und vor allem keinen vermeintlichen Goldschmuck entgegenzunehmen, sondern sofort die Polizei zu verständigen.