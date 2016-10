Alkolenker hob mit Pkw ab

In Weyer (Bezirk Steyr-Land) hat Mittwochfrüh ein betrunkener Autolenker die Herrschaft über seinen Wagen verloren. Der Pkw wurde über eine Mauer katapultiert, raste durch eine Hecke und in ein geparktes Auto. Der 35-jährige Lenker wurde erheblich verletzt.

Der betrunkene Niederösterreicher aus dem Bezirk Amstetten war gegen 3.30 Uhr offenbar auf dem Heimweg gewesen, so die Polizei. In Weyer verlor er auf der Hollensteiner Straße in einer langgezogenen Linkskurve die Herrschaft über sein Auto. Er kam von der Fahrbahn ab und raste etwa 50 Meter über eine Wiese.

Über Mauer katapultiert

Dann wurde der Wagen aufgrund der Geschwindigkeit in die Höhe katapultiert, überflog eine eineinhalb Meter hohe Mauer, durchstieß eine Hecke und prallte gegen einen abgestellten Pkw, so die Polizei. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich das Auto des 35-Jährigen und blieb schließlich auf der Beifahrerseite liegen.

Der Lenker, der keinen gültigen Führerschein hat, musste von der Feuerwehr befreit und anschließend ins Krankenhaus Waidhofen eingeliefert werden. Ein Alkomatschnelltest ergab 1,4 Promille im Blut. Die Hollensteiner Straße war für die Bergungsarbeiten etwa eineinhalb Stunden gesperrt.