Generalsaniert: Jägermayrhof wieder geöffnet

Nach einer aufwendigen Generalsanierung hat das Bildungshaus Jägermayrhof seine Pforten wieder geöffnet. Mit der millionenschweren Investition der Arbeiterkammer soll das Gebäude ab sofort ein breiteres Publikum anlocken.

Egal ob es eine Geburtstagsfeier, ein Jazz-Konzert oder eben eine Betriebsrat-Ausbildung ist: Im Jägermayrhof soll dafür Platz sein. Das Bildungshaus der Arbeiterkammer am Linzer Freinberg will sich öffnen.

13,2 Millionen Euro investiert

Weil Teile des Gebäudes schon mehr als 100 Jahre alt waren, hat die Arbeiterkammer 13,2 Millionen Euro in die Hand genommen und das Haus generalsaniert. Im Februar des vergangenen Jahres rollten die Bagger an, am Montag wurde der Jägermayrhof eröffnet.

Teile der historischen Außenfassade sind Großteils erhalten, innen hat der Jägermayrhof einen neuen, modernen Anstrich. Neben mehreren Aus- und Weiterbildungsangeboten soll der Jägermayrhof auch als kleines Hotel dienen, sagt AK-Präsident Johann Kalliauer. 30 Zimmer mit 44 Betten und ein Wellnessbereich werden dafür angeboten. Außerdem sollen auch vermehrt Kultur- und Kunstveranstaltungen stattfinden.

Nachhaltigkeit und heimische Firmen

Das Thema Nachhaltigkeit spielte eine große Rolle: Die Energieversorgung sei zu 100 Prozent ökologisch, so Kalliauer. Der Umbau lag in den Händen heimischer Firmen, betonte die AK.

