Dieb durch aufmerksamen Nachbarn gefasst

Der Aufmerksamkeit eines Waizenkirchners ist es zu verdanken, dass ein Einschleichdieb festgenommen worden ist, der für neun Diebstähle verantwortlich gemacht wird. Er sah einen Verdächtigen durch den Nachbargarten schleichen und rief die Polizei.

Der Waizenkirchner hatte Sonntagmittag bemerkt, wie ein Mann im Garten seines Nachbarn herumschlich. Er informierte die Polizei und verfolgte den Mann bis zum Bahnhof, so eine Aussendung der Exekutive am Montag. Dort konnte der Verdächtige dann von der Polizei angehalten und festgenommen werden. Bei dem 35-jährigen Rumänen fanden die Beamten zahlreiche gestohlene Schmuckstücke, außerdem sollen Zeugen den Mann wiedererkannt haben.

Frage nach dem Bahnhof

Die Vorgangsweise des Verdächtigen sei nach einem Muster abgelaufen, so seine Angaben gegenüber der Polizei: Er nutzte oft ein Fahrrad und fragte nach dem Bahnhof, wenn er in einem Haus oder Garten erwischt wurde. Laut Polizei sollen auch Einschleichdiebstähle in Hagenberg im Mühlkreis auf das Konto des 35-Jährigen gehen, denn die Ermittler konnten eine DNS-Spur sicherstellen, die zu dem Mann passt.

Polizei sucht Opfer und Zeugen

Bisher konnten dem Rumänen laut Polizei neun Diebstähle mit einem Schaden von mehr als 4.000 Euro zugeordnet werden, weitere Ermittlungen laufen. Der Verdächtige ist nicht geständig. Die Polizei in Peuerbach ersucht weitere Opfer und Zeugen, sich zu melden – unter der Telefonnummer 059133-4236.