Unterlagen für Wertekompass präsentiert

Um die Grundwerte der österreichischen Gesellschaft auch den Kindern von Zuwanderern zu vermitteln, wurde ein sogenannter Wertekompass für Oberösterreichs Schulen und Kindergärten erstellt. Am Montag wurden die Unterrichtsunterlagen vorgestellt.

2.154 Kinder von Flüchtlingsfamilien gehen derzeit in Oberösterreich in die Schule. Dazu kommen noch einmal 700 Kinder in den Kindergärten. Die meisten von ihnen kommen aus anderen Kulturkreisen, dementsprechend fremd sind für sie manche die österreichischen Gepflogenheiten und Grundwerte wie Toleranz, Respekt, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie.

Wertevermittlung bei den Kleinsten

Beim Land OÖ entschloss man sich Anfang des Jahres dazu, einen sogenannten Wertekompass aufzustellen, um die Integration auch im Bildungsbereich sicherzustellen, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Thomas Stelzer: „Wenn wir einfordern, dass unsere Grundwerte akzeptiert werden, dann müssen wir es auch fördern, dass der Zugang dafür dementsprechend vermittelt wird.“

Begonnen wird bei der Wertevermittlung schon bei den Jüngsten. Problematisch für die Gestalter der Unterlagen war vor allem, diese Werte altersgemäß zu vermitteln, sagte der ehemalige Direktor des Peuerbachgymnasiums, Christian Schacherreiter: „Ich kann einem siebenjährigen Kind nicht erklären, was ein Rechtsstaat ist. Aber ich kann ihm vermitteln, wie man mit dem Problem der Gerechtigkeit am Spielplatz umgeht.“

Politisch umstritten

Schon bei der Präsentation des Wertekompass war der Einsatz in den Schulen politisch umstritten. Für den Präsidenten des Landesschulrats, Fritz Enzenhofer, ist die Sache aber eindeutig. Er sei sich sicher, dass es die Aufgabe der Schule ist, Werte zu vermitteln: „Wissen alleine ist zu wenig“. Die Unterrichtsmaterialen wurden für alle Alters- und Schulstufen vorbereitet und können ab sofort verwendet werden.

