Hitlers Geburtshaus wird abgerissen

Die Würfel scheinen gefallen zu sein: Adolf Hitlers Geburtshaus in Braunau wird abgerissen. Das bestätigte am Montag Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP). Ein entsprechendes Enteignungsgesetz wird am Dienstag im Parlament in Wien beschlossen.

Das Geburtshaus Hitlers soll „tiefgreifend architektonisch umgestaltet“ werden, sodass kein Wiedererkennungswert bestehe. Es soll auch kein leerer Platz anstelle des Geburtshauses entstehen. So formuliert es die Expertenkommission aus Historikern, Juristen, Beamten des Innenministeriums bis hin zu Braunaus Bürgermeister Johannes Waidbacher (ÖVP) in ihrer Empfehlung an den Innenminister. Diese Information bestätigte der Sprecher des Innenministeriums, Karlheinz Grundböck, gegenüber dem ORF Oberösterreich.

Entsprechendes Gesetz am Dienstag

Innenminister Sobotka formulierte es direkter: Das Hitler-Haus werde abgerissen.

Am Dienstag wird im Parlament ein erster Schritt dazu gesetzt: Der Nationalrat wird ein Gesetz beschließen, mit dem die Besitzerin des Hitler-Geburtshauses in Braunau enteignet und entschädigt werden soll und das Haus in den Besitz der Republik übergeht. Wie viel Geld die Frau für das Haus bekommen soll, ist noch unklar.

Abriss vermutlich Beginn 2017

Mit Inkrafttreten des Gesetzes können dann die weiteren Schritte - also der Abriss - beginnen. Vermutlich wird es zu Beginn des nächsten Jahres so weit sein. Genaue Zeitpläne gibt es im Innenministerium noch nicht, denn jetzt ist einmal das Parlament am Zug. Dass man damit eventuell die Möglichkeit einer Aufarbeitung der NS-Zeit zunichtemache, wies Sobotka zurück und verwies in der Tageszeitung „Die Presse“ auf eine funktionierende Gedenkkultur in Österreich, beispielsweise im KZ Mauthausen und mit der weiteren Förderung der wissenschaftliche Aufarbeitung der NS-Zeit.

