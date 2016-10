FPÖ-Gemeinderat legt nach Randale Mandat zurück

Nachdem er am Sonntag am Adlwang-Kirtag bei einem Kebabstand randaliert und einen Polizisten verletzt hatte, legt ein FPÖ-Gemeinderat aus Kremsmünster sein Mandat zurück.

Der FPÖ-Gemeinderat soll beim Kirtag in Adlwang (Bezirk Steyr-Land) mit einem Kebab-Verkäufer wegen des Schächtens von Tieren in Streit geraten sein. Der Streit eskalierte: Laut Polizei schlug er auf den Kebabstand ein und zertrümmerte die Scheibe. Mehr dazu: Kirtag-Besucher beschädigte Kebabstand (ooe.orf.at)

Polizist bei Festnahme verletzt

Zivilpolizisten beobachteten den Vorfall und wollten ihn festnehmen. Der Kommunalpolitiker soll daraufhin auf die Beamten losgegangen sei. Ein Polizist wurde verletzt, der Gemeinderat wenig später festgenommen. Weil sich seine Ehefrau ebenfalls aggressiv gegenüber den Polizisten verhielt, wurde auch sie festgenommen. Da der 27-Jährige im Besitz von Schusswaffen war, wurden ihm diese sowie das Waffendokument vorläufig abgenommen.

Parteimitgliedschaft ruhend gestellt

Via Aussendung wurde am Montag bekannt, dass der Gemeinderat auf sein Mandat verzichtet und bis zur Erledigung des Strafverfahrens seine Parteimitgliedschaft ruhend stellen wird. Der Kommunalpolitiker habe betont, „dass es nicht in seinem Sinne war, die Partei durch diesen Vorfall in ein schlechtes Licht zu rücken. Er bedauert die Vorkommnisse und entschuldigt sich.“

