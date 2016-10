Linz: Leitung für LENTOS und LIVA gesucht

Nach dem der Wechsel von LENTOS-Chefin Stella Rollig nach Wien bekannt wurde, müssen in Linz zwei wichtige Kulturpositionen neu besetzt werden. Auch das Brucknerhaus sucht eine neue Leitung, so Vizebgm Bernhard Baier (ÖVP) am Montag.

Am Montagvormittag gab Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) die Entscheidung über die neue Leitung des Wiener Belvederes bekannt. Rollig soll am 16. Jänner Agnes Husslein-Arco nachfolgen. Baier streute der scheidenden LENTOS-Direktorin Stella Rollig zum Abschied Rosen: „Sie hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet und das Lentos als das zeitgenössische österreichische Kunstmuseum außerhalb der Bundeshauptstadt positioniert.“

APA/Hans Klaus Techt

Möglichst rasche Ausschreibung

Ihre Bestellung zeige, dass diese Arbeit auch in Wien honoriert werde. Die Leitung der Linzer Museen soll nun möglichst rasch ausgeschrieben werden. Rollig war als LENTOS-Direktorin auch künstlerische Leiterin der Linzer Museen, zu denen noch das Stadtmuseum NORDICO gehört. Die Position soll nun ausgeschrieben werden. „Für die Übergangsphase werden wir uns um eine professionelle und gute Lösung bemühen“, betonte Baier in einer Aussendung.

Frey: Übernahme in Sotschi

In Linz müssen nun zwei große Leitungsfunktionen im Kulturbereich neu besetzt werden: Auch der künstlerische Direktor der Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA und damit des Brucknerhauses, Hans Joachim Frey, wird die Stadt mit spätestens Ende 2017 verlassen. Er übernimmt die Leitung eines internationalen Kultur- und Festivalzentrums in Sotschi.

ORF

Frey war zuletzt wegen schwacher Besucherzahlen und eines Kontrollamtsberichts in die Kritik geraten. Freys Nachfolger habe ein klares Anforderungsprofil zu erfüllen, so Baier: „insbesondere was die Öffnung des Hauses für ein jüngeres Publikum und Neupositionierung des Brucknerfestes anlangt“.

Link: