Bei Schießübung Nachbarn verletzt

Durch einen Schuss ist ein Mann am Abend in Bezirk Kirchdorf an der Krems schwer verletzt worden. Die Polizei forschte sechs junge Männer als Schützen aus – sie hatten auf Dosen geschossen, waren aber durch Alkohol beeinträchtigt, so die Polizei.

Die sechs jungen Männer im Alter zwischen 19 und 26 Jahren hatten sich am späten Nachmittag bei einem Bauernhof in Ried im Traunkreis getroffen. Gemeinsam konsumierten sie Alkohol und führten ihren Angaben zufolge mit einem Kleinkalibergewehr Schießübungen auf Blechdosen durch, die sie unter einem Baum aufgestellt hatten. Dabei gingen einige Schüsse offenbar schwer daneben.

laumat.at/Matthias Lauber

Von Projektil im Gesicht getroffen

Ein Mann, der vor einem benachbarten Mehrparteienhaus stand, wurde von einem Projektil im Gesicht, direkt unter dem Auge getroffen und schwer verletzt. Er musste ins Spital gebracht werden. Ein zweiter Mann wurde von einem Schuss an der Schulter gestreift, blieb aber unverletzt. Die Polizei wurde gerufen, konnte aber zunächst nicht feststellen, woher die Schüsse gekommen waren.

Die sechs Burschen hatten die Waffe versteckt und taten, als wüssten sie von nichts. Weil man von einem absichtlichen Schussattentat ausgehen musste, wurde auch das Sondereinsatzkommando Cobra angefordert. Bei weiteren Befragungen gestanden sie aber die Schießübungen. Sie übergaben das Gewehr der Polizei und wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.