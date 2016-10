Schlechte Straßen erhöhen Spritverbrauch

Der Autofahrerklub ARBÖ hat auf einen oft unterschätzten Kostenfaktor für eine Autofahrt hingewiesen: Vergleichstests zeigten, dass schlechte Straßen zu einem deutlich höheren Spritverbrauch führen - durch Mehrarbeit der Stoßdämpfer.

Wenn die Straße durch Schäden uneben ist, werden die Stoßdämpfer stark beansprucht. Durch die ständige Bewegung des Fahrzeuges entsteht im Stoßdämpfer Reibarbeit und das kostet Energie, die für die Fortbewegung verloren geht. Wie hoch dieser Energieverlust ist, haben jetzt zwei Schüler der HTL-Braunau mit einem eigens gefertigten Stoßdämpfer, bei dem Weg- und Drucksensoren einen Einblick in die entstehende Verlustleistung ermöglicht, gemeinsam mit dem ARBÖ herausgefunden.

Fünf Prozent mehr Treibstoff

Ein Versuchstest des Autofahrerklubs mit diesem Messsystem brachte zu Tage, dass auf einem Autobahnabschnitt mit deutlichen Fahrbahnschäden bis zu fünf Prozent mehr Treibstoff verbraucht wurde.

Das zeige, dass der Zustand unserer Straßen nicht nur Ärger bei den Autofahrern, sondern auch erhebliche Mehrkosten und höhere Schadstoff-Emissionen verursache, so Thomas Harruk, Landesgeschäftsführer des ARBÖ Oberösterreich. Der ARBÖ will weitere Messungen vornehmen, in der Hoffnung, dass diese Erkenntnisse Straßensanierungen vorantreiben.

Link: