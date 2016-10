Linz: Drogendealer von Polizei festgenommen

Die Polizei hat am Wochenende in Linz eine Reihe von Schwerpunktaktionen durchgeführt. Hunderte Autofahrer wurden kontrolliert, aber auch die Linzer Drogenszene war im Fadenkreuz der Polizisten.

Die Linzer Polizei hat an diesem Wochenende die bekannten Drogentreffpunkte im Bereich Hessenpark, Kremplstraße, Grünmarkt und Hinsenkampplatz genauer unter die Lupe genommen und kontrolliert. 18 Vergehen gegen das Suchtmittelgesetz wurden angezeigt und zwei mutmaßliche Drogendealer - ein 32-jähriger Algerier und ein 19-jähriger Tschetschene - wurden festgenommen.

Drogen- und Alkoholkontrollen

Insgesamt stellten die Beamten 280 Euro Bargeld, 128 Gramm Marihuana, 37 Tabletten Ecstasy und 25 Gramm Speed sicher. In der Nacht auf Sonntag setzte die Polizei einen Verkehrsschwerpunkt an und erwischte dabei zwei Autofahrer, die zu viel Alkohol im Blut hatten, einem wurde sofort der Führerschein abgenommen. Insgesamt wurden 100 Alkoholkontrollen durchgeführt. Bei den weiteren Verkehrskontrollen wurden 86 Lenker wegen Verkehrsübertretungen angezeigt, weitere 64 bezahlten an Ort und Stelle eine Geldstrafe.