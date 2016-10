Kirtag-Besucher beschädigte Kebapstand

In Adlwang ist ein Kirtags-Besucher am Samstag mit dem Betreiber eines Kebapstandes wegen des Schächtens von Tieren in Streit geraten. Bei ihrem Versuch den Streit zu schlichten, ging der Mann auf Polizisten los.

Es war bereits zur späten Stunde, gegen 23.00 Uhr, als der 27-Jährige aus Kremsmünster auf dem Kirtag die Fassung verlor.

Gegen Schächten von Tieren

Weil er gegen den Verkauf von Kebaps und das Schächten von Tieren sei, begannen er und der Betreiber eines Kebapsstandes zu streiten. Dabei geriet der Tierfreund derart in Rage, dass er mit der Faust die Glasscheibe des Standes zerschlug und sich dabei verletzte. Zwei Zivilpolizisten wurden Zeugen des Vorfalls und forderten den Ausweis des 27-Jährigen. Der Mann, der auch Schusswaffen bei sich trug, wurde handgreiflich und begann auf die Beamten einzuschlagen. Ein Polizist wurde leicht verletzt.

Flucht vor Polizei

Und auch die Festnahme verlief mit Komplikationen: Weil einer seiner Freunde den 27-Jährigen vor den Polizisten verteidigte, konnte er flüchten, wurde aber schnell wieder gefasst. Auf dem Weg zur Polizeiinspektion mischten sich dann auch die Frau und weitere Freunde des 27-Jährigen ein. Die Frau war laut Polizei so aggressiv, dass sie schließlich ebenfalls festgenommen wurde. Die Staatsanwaltschaft Steyr verfügte eine Anzeige auf freiem Fuß. Das Pärchen wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Ordnungsstörung angezeigt.