Drogenlenker mit Straßensperre gestoppt

Einen Raser, der sich auch noch als Drogenlenker entpuppte, konnte die Polizei im Bezirk Braunau erst mit einer Straßensperre stoppen. Der 30-Jährige hatte bei einem gefährlichen Überholmanöver auch eine Zivilstreife überholt.

Der 30-Jährige aus Überackern hatte im Gemeindegebiet von St. Peter am Hart eine Fahrzeugkolonne gefährlich und mit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Dabei wurde ihm zum Verhängnis, dass in dieser Kolonne auch eine Zivilstreife der Polizei dabei war.

Dank Schwerpunktkontrolle schnell gehandelt

Die Streife wollte den Raser aufhalten, doch der ignorierte die Anhaltezeichen und fuhr mit waghalsigem Tempo weiter. Endstation für den flüchtenden Raser war dann an einer Straßensperre, die die Polizei in St. Peter am Hart kurzerhand zusammengezogen hatte. Möglich war das so schnell, weil zufällig zu dieser Zeit rund um Braunau Schwerpunktkontrollen stattgefunden haben und die Streifen deshalb schnell verfügbar waren.

Drogen im Auto

Ein Alkotest bei dem Raser verlief negativ, eine ärztliche Untersuchung ergab allerdings eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Auch der Beifahrer gab zu, Drogen konsumiert zu haben und im Auto wurde eine kleine Menge Marihuana gefunden. Beide wurden wegen der Drogen angezeigt, der Autolenker aber zudem auch noch wegen diverser Verkehrsübertretungen. Den Führerschein musste er abgeben.