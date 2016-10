Betrunkener stürzte in Lichtschacht

Auf dem Heimweg vom Ausgehen ist ein 30-jähriger Linzer in der Nacht in Linz-Urfahr schwer verunglückt. Der Mann war alkoholisiert über eine Brüstung zwei Meter in einen Lichtschacht gestürzt. Die Feuerwehr musste mit einer Korbtrage aushelfen.

Der 30-Jährige war gegen 4.00 Uhr mit seiner Freundin in der Ferihumerstraße in Urfahr unterwegs. Laut Polizei kamen die beiden von einem Lokalbesuch und waren alkoholisiert. Die Frau, die einige Meter weiter vorne ging, hörte plötzlich hinter sich ein dumpfes Geräusch und als sie sich umdrehte, war ihr Freund verschwunden.

Mit Korbtrage gerettet

Sie suchte nach ihm und fand ihn schwer verletzt in einem gut zwei Meter tiefen Lichtschacht liegen. Sofort verständigte sie die Einsatzkräfte. Weil die Sanitäter des Samariterbundes den Verletzten alleine nicht aus dem eingezäunten tiefliegenden Wiesenstück herausbringen konnten, musste die Linzer Berufsfeuerwehr zu Hilfe gerufen werden. Mit einer Korbtrage gelang es schließlich, den 30-Jährigen aus seiner misslichen Lage herauszuholen.

Schädel-Hirn-Trauma erlitten

Der Mann wurde mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma ins UKH gebracht. Die Polizei muss jetzt noch die genauen Umstände des Unfalles ermitteln.