Marketing-Forum: Fokus auf Kundenbedürfnisse

Es klingt simpel, ist aber für die heimischen Unternehmen in Zeiten der Globalisierung nicht immer leicht umzusetzen: Erfolgreich ist, wer seine Kunden und ihre Motive versteht. Um Erfolgsrezepte, Denkfehler und Fettnäpfchen ging es bei der 33. Auflage des Marketing Forums in Linz.

Vor allem auf dem internationalen Parkett treten heimische Unternehmer leicht ins Fettnäpfchen, werden oft missverstanden, weil sie zu direkt sind und mit der Tür ins Haus fallen.

Unterschiedliche Kommunikation

Das kann dann schnell dazu führen, dass ein sicher geglaubter Deal letztlich platzt, sagt Susanne Kilian, Spezialistin für interkulturelle Kommunikation: „Wir kommen aus Kulturen, in denen es sehr wichtig ist, zum Punkt zu kommen, die Dinge beim Namen zu nennen." Ganz anders in Asien, so Kilian: „Das ist eine viel stärker betonte Kontext-Gesellschaft, wo eher Geschichten erzählen im Vordergrund steht, als Fakten.“ Das Wahren des Gesichts sei unglaublich wichtig. "Wenn ich als Geschäftsmann mein Gegenüber in die Situation bringe, in der er Angst vor dem Gesichtsverlust hat, dann ist schon viel verloren.“

Unternehmer zu sehr auf sich fokussiert

Im globalen Wettbewerb dreht sich das Rad immer schneller, die Innovationszyklen werden kürzer, der Markt größer, der Konkurrenzkampf wird immer mehr zum Intelligenzkampf. Die Nase vorn hat, wer seine Kunden kennt, ihre Motive, ihr Kaufverhalten versteht, und sie mit der richtigen Emotionalisierung erreicht. Ob in Asien, Amerika oder hierzulande. Es kommt nicht selten vor, dass Unternehmer genau das aus den Augen verlieren, sagt Harald Kindermann, der Präsident des Marketing Club Linz: „Der größte Denkfehler ist, dass man immer die eigene Perspektive heranzieht und nicht die des Kunden.“ Ein Unternehmer ist laut Kindermann oft viel zu sehr auf seine eigene Leistung und Überzeugung fokussiert, dass er oft am Markt vorbeigeht und die Bedürfnisse der breiten Masse übersieht. Dabei gilt nach wie vor das Sprichwort: „Der Kunde ist König“.