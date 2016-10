Babyboom in Oberösterreich

Oberösterreich erlebt einen kleinen Babyboom. Im ersten Halbjahr 2016 ist die Zahl der Geburten um 6,6 Prozent angestiegen - so stark wie in keinem anderen Bundesland.

7.572 Babys wurden laut Statistik Austria in den ersten sechs Monaten dieses Jahres in Oberösterreich geboren. Im Vergleich der Bundesländer liegt Oberösterreich damit auf Platz zwei, nur in Wien wurden mehr Geburten registriert. Mit den aktuellen Zahlen wurde eine Entwicklung fortgesetzt, dann auch Gesamtjahr 2015 war die Zahl der Geburten gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Damals um 1,2 Prozent auf 14.600 Geburten.

APA/Jürgen Schwarz

Ein anderer Trend zeigt sich ebenfalls in der aktuellen Statistik. Das Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt des ersten Kindes steigt stetig an - in den vergangenen drei Jahrzehnten von 24 auf 28,5 Jahre.

APA/ORF.at

Familienreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) betonte, dass die Unterstützung von Familien ein öffentliches Anliegen sein müsse und verwies auf einen, wie er es nannte, Meilenstein, der kürzlich in Oberösterreich umgesetzt worden sei. Die Mehrlingsförderung, die den Eltern zumindest 500 Euro Geldleistung bringe.

Immer weniger Eheschließungen

Oberösterreich ist im ersten Halbjahr 2016 übrigens auch in einer anderen Statistik Spitzenreiter. In keinem anderen Bundesland ist die Zahl der Eheschließungen so stark zurückgegangen, gleichzeitig ist die Zahl der eingetragenen Partnerschaften um rund zwei Drittel gewachsen.

Link: