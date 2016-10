Kepler Universitätsklinikum im Plan

Zehn Monate nach der Zusammenführung von Linzer AKH, Landesfrauenklinik und Wagner-Jauregg-Krankenhaus zum Kepler Universitätsklinikum sehen sich die Hauptverantwortlichen mit dem Megaprojekt im Plan.

Das erste Stück des Weges habe man gut beschritten - eineinhalb bis zwei harte Jahre des Integrationsprozesses stünden aber noch bevor, meint die kaufmännische Direktorin des Kepler-Universitätsklinikums Elgin Drda. Wobei als eine der größten Herausforderungen die weitere Zusammenführung der unterschiedlichen IT-Systeme gesehen wird.

Neues Department für Kinderherzchirurgie

Im medizinischen Bereich verweist Landeshauptmann und Gesundheitsreferent Josef Pühringer (ÖVP) unter anderem auf das neue Department für Kinderherzchirurgie und auf die Schaffung der Klinik für Remobilisation und Nachsorge, sowie auf die neu geschaffenen Palliativbetten. Außerdem sei der Startschuss für die Errichtung des 105 Millionen Euro teuren Lehr- und Forschungsgebäudes der Medizinischen Fakultät gefallen.

Vier Professorenstellen besetzt

In der Frage der in den letzten Wochen auch öffentlich diskutierten Probleme bei der Besetzung von Professoren-Stellen, sehen sich die Verantwortlichen ebenfalls im Plan. Sieben Stellen seien ausgeschrieben, vier bisher besetzt und bei zwei weiteren sei man kurz vor der Bestellung. Wichtig sei auch, so der Landeshauptmann, dass parallel dazu auch in die Versorgung investiert wurde. Großgeräte seien ersetzt worden, außerdem würden neue Operationssäle gebaut.

Auch die in Linz derzeit auf politischer Ebene vor allem von der ÖVP angestoßene Diskussion über einen Ausstieg der Stadt aus der gemeinsamen Träger-Gesellschaft für das KUK, wird von Pühringer gelassen gesehen. Er gehe davon aus, das die Stadt ihren 25-Prozent-Anteil auch in Zukunft halten werde, so der Landeshauptmann.

