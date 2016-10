13-Jähriger überfällt 16-Jährigen

Ein erst 13-jähriger Bub soll in der Nacht auf Donnerstag in Linz einen brutalen Raubüberfall verübt haben. Opfer des Überfalls war ein 16-Jähriger aus Elsbethen (Salzburg). Die Beute war ein Handy.

Der junge Salzburger stand in der Linzer Beethovenstraße kurz vor 23.00 Uhr plötzlich einem Burschen mit einem Messer in der Hand gegenüber. Mit vorgehaltener Waffe forderte dieser den 16-Jährigen auf, sein Handy heraus zu geben. Mit der Beute flüchtete der Jüngere in Richtung Hauptbahnhof.

Eindeutig identifiziert

Die gute Täterbeschreibung brachte die Polizei schnell auf die richtige Spur. Sie legten dem Opfer Fotos eines amtsbekannten Verdächtigen vor und tatsächlich identifizierte ihn der 16-Jährige eindeutig. Bei dem Täter soll es sich um einen erst 13-jährigen afghanischen Buben handeln.

Jede Aussage verweigert

Wenig später konnten Polizisten ihn in der Nähe des Hauptbahnhofes aufgreifen. Er wurde in Anwesenheit seiner Eltern befragt, verweigerte aber jede Aussage.