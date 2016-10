Schlag gegen Drogendealer

Suchtgiftfahnder aus dem Bezirk Vöcklabruck haben zwei Cannabis-Indoor-Plantagen ausgehoben und vier Drogendealer hochgehen lassen. Auch in Perg ist den Ermittlern ein Suchtgifthändler ins Netz gegangen.

Die Ermittler des koordinierten Kriminaldienstes in Vöcklabruck bewiesen erneut den richtigen Spürsinn. Bei einer Hausdurchsuchung in Ampflwang stießen sie im Keller auf eine professionell eingerichtete Cannabis-Indoor-Anlage mit 20 Jungpflanzen. Im Auto einer Frau fanden sie weitere Cannabispflanzen. Der Sohn wollte die Pflanzen noch in letzter Minute entsorgen, dazu kam er aber nicht mehr. Bei der Polizei gab die Mutter zu Protokoll, dass sie die Indooranlage gemeinsam mit ihrem Sohn betrieben und die Erträge seit 2015 weiterverkauft habe.

Indooranlage in Niederpuchheim

Im Zuge einer freiwilligen Nachschau fanden die Ermittler in einem Wohnhaus in Niederpuchheim eine weitere Cannabis-Indooranlage. Die Cannabispflanzen waren für den Eigenbedarf, aber auch für den Verkauf bestimmt.

Alle Beschuldigten werden bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

Zehn Jahre Haft

Einen regen Handel mit Drogen konnten Ermittler des Kriminaldauerdienstes Perg einem 45-jährigen aus St. Valentin nachweisen, der inzwischen zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt wurde. Mehr als 20 Abnehmer wurden im Zuge der Ermittlungen ausgeforscht.