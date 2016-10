„Hereinspaziert“- 300 Ateliers öffnen Türen

„Hereinspaziert“ heißt es am kommenden Wochenende bei den „Tagen des offenen Ateliers“. In Oberösterreich können die Besucher an 300 Schauplätzen heimische Künstler und ihre Arbeiten kennenlernen.

Man könnte es als eine Art Rendezvous mit jener Kunst bezeichnen, die unmittelbar vor der eigenen Haustür stattfindet. 1983 mit 90 Künstlern begonnen, haben sich die „Tage des offenen Ateliers“ zu einer flächendeckenden Aktion entwickelt, die jährlich tausende Besucher anlockt.

Egal ob Malerei, Keramik, Mode, Fotografie oder Schmuck: das dichte zweitägige Programm hat vor allem ein Ziel: neugierig zu machen, um Hemmschwellen zu überwinden. Alle itwirkenden Ateliers und Künstler sind in der interaktiven Oberösterreich-Karte DORIS eingezeichnet. In Linz gibt es die Möglichkeit für einen geführten Kunstspaziergang.

