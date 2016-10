Pkw-Insassen „aus Ärger“ mit Pistole bedroht

Nach einem Überholmanöver auf der Salzkammergutstraße (B145) hat ein Autofahrer die Insassen des überholten Pkw beschimpft und mit einer Pistole bedroht. Er habe sich über den Fahrer geärgert, gab er später gegenüber der Polizei an.

Der amtsbekannte Lenker leugnete den Zwischenfall am Montag bei Pinsdorf (Bezirk Gmunden) nicht, vielmehr habe er sich über den anderen Fahrer geärgert und wollte diesem deshalb einen Schrecken einjagen, so die Polizei am Dienstag. Zuerst fuhr er nach eigenen Angaben dem vorausfahrenden Pkw dicht auf, scherte dann aus, zog an ihm vorbei und bremste anschließend abrupt ab, so dass auch der überholte Wagen stehen bleiben musste.

Pistole war Attrappe

Danach schaltete der Beschuldigte die Warnblinkanlage ein, stieg aus dem Fahrzeug, ging auf das andere zu, zückte eine Pistole und richtete sie gegen die vier Insassen. Der Beschuldigte konnte vorerst unerkannt flüchten, wurde aber dann von der Polizei ausfindig gemacht. In Nachhinein stellte sich auch heraus, dass es sich bei der Pistole um eine täuschend echt aussehende Waffenattrappe handelte, so die Polizei.

Der Mann wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels auf freiem Fuß angezeigt. Außerdem stehen ihm von der Bezirkshauptmannschaft Gmunden Anzeigen wegen mehrerer Verkehrsübertretungen ins Haus.