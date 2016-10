OGH prüft Urteil gegen oö. Drogenschmuggler

Der Oberste Gerichtshof (OGH) prüft am Dienstag ein oö. Drogenschmuggel. Ein Vater und sein Sohn sollen in einem Segelkatamaran eine halbe Tonne Kokain nach Europa geschmuggelt haben. Sie legten gegen das Ersturteil Rechtsmittel ein.

14 bzw. vier Jahren Haft lauteten die Urteile im Schöffenprozess am Landesgericht Steyr im März des heurigen Jahres. Das Gericht sah es als erwiesen, dass der Vater von Anfang an von dem Schmuggel gewusst habe und als Mitglied einer kriminellen Vereinigung agiert habe.

Der Vater kündigte kurz darauf über seinen Anwalt Nichtigkeitsbeschwerde gegen den Schuldspruch und Berufung gegen das Strafausmaß an. Auch seinem Sohn war die Strafe zu hoch. Damit ging der Fall in die nächste Instanz zum Obersten Gerichtshof.

500 Kilogramm Kokain über den Atlantik gebracht

Der Segelkatamaran der Oberösterreicher soll 2014 zum Drogenschmuggeln verwendet worden sein. Die Ermittler sprechen von 500 Kilogramm Kokain, die - in dem Boot versteckt - von Brasilien über den Atlantik transportiert worden sein sollen. Das Rauchgift sei dann im Wasser versenkt worden, die Stelle wurde für einen bis heute unbekannten Abnehmer mit Bojen gekennzeichnet, so die Protokolle.

„Wie ein Drehbuch in einem Film“

Der Staatsanwalt sprach während des Prozesses von einem in Österreich einzigartigen Fall. Er verglich ihn mit einem „Drehbuch zu einem amerikanischen Film über die internationale Drogenmafia“. Geständnisse oder Namen von Hintermännern, seien von den Angeklagten in dem Prozess nicht zu erwarten gewessen - wegen der hohen Strafdrohung von bis zu 15 Jahren und weil jemand, der sich in die Fänge der internationalen Drogenmafia begebe, „verdammt gefährlich lebt“. Ein in die Affäre Verwickelter sei in Slowenien mit drei Schüssen in die Brust liquidiert geworden.

„Sind hineingeschlittert“

Vater und Sohn stellten in dem Prozess die Vorfälle ganz anders dar: Sie seien in die Sache hineingeschlittert. Sie hätten nur das Boot im Auftrag eines befreundeten Montenegriners, den der wegen Vermögensdelikten bereits früher verurteilten Vater im Gefängnis in Kroatien kennengelernt hatte, von Südafrika auf die Bahamas überstellen sollen. Nach einem Zwischenstopp wegen technischer Probleme in Fortaleza in Brasilien hätten sie auf hoher See die im Katamaran versteckten Drogen entdeckt.

Ihren Transport hätten sie abgelehnt, deshalb hätten sie diese auch außerhalb des spanischen Hoheitsgebietes im Meer versenkt. Der Sohn will überhaupt nur mitgesegelt sein, um seinen Vater zu unterstützen. Zu dem weiteren, jedoch gescheiterten Schmuggelversuch des Vaters erklärte dieser, er habe auch in diesem Fall nur ein Boot überstellen wollen.

Links: