Aiderbichl: Finale im Tierasyl-Prozess

Am Landesgericht Ried im Innkreis geht am Dienstag ein Prozess um möglicherweise veruntreute Tierschutzgelder ins Finale - die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe. Das Verfahren hat auch eine Verbindung zum Tiergnadenhof Gut Aiderbichl.

Widersprüchliche Aussagen und keine Geständnisse - die Schöffenverhandlung rund um das Geld des vor fünf Jahren verstorbenen, begüterten Tierfreundes aus dem Innviertel brachte bisher ein sehr komplexes Bild der Geschehnisse.

Vorwurf: 100.000 Euro unterschlagen

Im Mittelpunkt stehen zwei Angeklagte: ein 51-jähriger Mann und seine 54-jährige Schwester. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem schweren Betrug und Veruntreuung vor. Sie sollen mehrere 100.000 Euro aus dem Nachlass des 2011 verstorbenen Mannes beiseite geschafft haben, die beiden betonen seit Prozessbeginn ihre Unschuld.

Seinen Gnadenhof hatte der Verstorbene an Gut Aiderbichl übertragen - dabei gebe es Unklarheit, was mit 35.000 Euro geschehen ist, die die Schwester an die prominente Stiftung übergeben sollte. Ein Urteil in dem Fall wird noch für Dienstag erwartet.

