Brand in Vierkanthof in Waldneukirchen

In Waldneukirchen (Bezirk Steyr-Land) ist gegen Mitternacht der Wirtschaftstrakt eines Vierkanthofs in Flammen gestanden. 13 Feuerwehren mit 250 Mann rückten an. Der Wohnbereich konnte gerettet werden. Die Bewohner erlitten einen Schock.

Der Großvater und sein 25-jähriger Enkel schliefen als im hinteren Teil des Vierkanthofs, wo unter anderem Heu gelagert wurde, ein Feuer ausbricht. Ein lauter Knall riss den Enkel aus dem Schlaf. Er bemerkt sofort den riesigen Feuerschein im Innenhof – und der Strom war ausgefallen.

Brandschutzmauern schützten Wohntrakt

Innerhalb weniger Minuten waren die ersten Feuerwehren ein, die sofort weitere Kollegen anfordern – es galt die höchste Alarmstufe, Stufe drei. Insgesamt rückten dreizehn Freiwillige Feuerwehren an, so der Einsatzleiter Ludwig Gruber von der Feuerwehr Steinersdorf gegenüber dem ORF OÖ.

Dass der Wohntrakt vor den Flammen bewahrt werden konnte, war nicht zuletzt durch die baulichen Sicherheitsvorkehrungen möglich. Am Wohntrakt wurden Brandschutzmauern eingebaut.

Ursache völlig unklar

Der Wirtschaftstrakt wurde stark beschädigt. Es ist noch völlig unklar, wie es zu dem Feuer gekommen ist. Die Tiere - Zuchtschweine und Rinder - sind laut Feuerwehr jedenfalls nicht in Gefahr gewesen. Der Hofbesitzer und sein Enkel erlitten einen schweren Schock und mussten von einem Rot-Kreuz-Krisenteam betreut werden.