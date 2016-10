Radfahrerin von Lkw überfahren - tot

Eine Radfahrerin ist am Montag in Asten (Bezirk Linz-Land) von einem Lkw überfahren worden. Der tödliche Unfall passierte, als der Lastwagenfahrer in einen Kreisverkehr einfuhr.

Der Lkw-Lenker fuhr am Montag in den Kreisverkehr in Asten ein. Eine 55-Jährige aus Asten fuhr zur gleichen Zeit auf dem Radweg und wollte den Kreisverkehr überqueren. Die 55-Jährige prallte dabei gegen den LKW und wurde überrollt, berichtet die Polizei.

Sofort eingeleitete Reanimationsversuche verliefen erfolglos. Die Radfahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.