Änderungen im Erbrecht ab 2017

2017 werden an die 250 Pragraphen im Erbrecht der von der Regierung im Juni des Vorjahres beschlossenen Reform entsprechend abgeändert. Rechtsexperten sprechen von teilweise radikalen Änderungen.

Aufgrund neuer Bestimmungen im internationalen Erbrecht, traten bereits im August des Vorjahres die ersten Bestimmungen in Kraft. Ab kommenden Jänner gilt dann die umfassende Erbrechtsreform. Franz Mittendorfer der Präsident der Rechtsanwaltskammer OÖ sprach in Radio Oberösterreich von einschneidenden Änderungen.

Kein Anspruch mehr auf Pflichtteil

So haben im Todesfall die Eltern und Geschwister keinen Anspruch mehr auf den Pflichtteil. Falls der Verstorbene kein Testament gemacht hat, falle das gesamte Erbe an den Staat, so Mittendorfer im Gespräch mit ORF-Redakteur Gernot Hörmann.

Mittendorfer zu Pflichtteil

ORF

Bereits verfasste Testamente gültig

Beim eigenhändigen Testament ist ab kommendem Jahr ein Zusatz anzubringen, aus dem hervorgehe, dass es sich um den letzten Willen handle. „Es muss direkt bei Unterschrift darunter stehen, dass das mein letzter Wille ist.“ Mittendorfer sagte, dass bisherige korrekt verfasste Testamente gültig bleiben. Mündliche letzte Verfügungen müssen künftig bei gleichzeitiger Anwesenheit von drei Personen ausgesprochen werden.

Mittendorfer zu Testament

„Erleichterung für Viele“

Das österreichische Erbrecht stammt großteils aus 1811, dem Jahr, in dem das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) kundgemacht wurde, so die Geschichte. „Mit dieser neuen Regelung schaffen wir eine Erleichterung für Familienbetriebe und unterstützen vor allem kleinere und mittelständische Unternehmen. Bisher mussten diese leider oft zerschlagen werden, da der Erbe die Anteile nicht sofort ausbezahlen konnte“, so ÖVP-Justizminister Wolfgang Brandstetter im Juni 2015 nach dem Beschluss im Ministerrat.

Auf der Serviceseite des Bundesministeriums wurden die Änderungen zusammengefasst: Erbrechtsreform