Frau bei Zugunfall tödlich verunglückt

In Eferding ist am Montagvormittag eine Fußgängerin von einem Zug erfasst worden. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus.

Unmittelbar nach einer Haltestelle im Ortsgebiet von Eferding wollte die Frau den unbeschrankten, aber mit Lichtsignalen gesicherten Bahnübergang überqueren, so die Polizei nach ersten Ermittlungen.

laumat.at/Matthias Lauber

Sie dürfte den Zug übersehen haben. Ein Notarztteam bemühte sich vergeblich um die Schwerstverletzte. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.