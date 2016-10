Feuerwehr musste 100-Tonnen-Silo ausschaufeln

Ein Silo hat am Samstag die Freiwillige Feuerwehr St. Marienkirchen an der Polsenz gefordert: Der mit 100 Tonnen Futtermais gefüllte Silo drohte einzustürzen. Seit 8.00 Uhr schaufeln bis zu 40 Feuerwehrmänner Mais.

Es ist ein schweißtreibender Einsatz für die Feuerwehrmänner aus St. Marienkirchen (Bezirk Eferding). Ein Silo, der mit 100 Tonnen Futtermais befüllt war, hatte plötzlich Risse bekommen und drohte in sich zusammenzubrechen.

FF St. Marienkirchen/Übleis

Der Landwirt informierte Samstagfrüh die Freiwilligen Helfer, so Kommandant Wolfgang Übleis. Der Silo wurde so umgelegt, dass weder das Haus noch nebenstehende Silos betroffen waren.

„Haben den Silo zuerst mit Seilwinden stabilisiert“, so Kommandant Wolfgang Übleis

Doch nach diesem Erfolg musste dann der Silo ausgeräumt werden. Denn die 100 Tonnen Mais sollten in die übrigen Futterspeicher umgelagert werden. Die Arbeiten werden vermutlich bis in die Nachtstunden andauern, so der Kommandant am Nachmittag.