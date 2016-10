22-Jähriger in Bayern tödlich verunglückt

Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Inn ist beim Zusammenstoß mit einem Lkw in Bayern tödlich verunglückt. Bei einem Überholmanöver übersah er den entgegenkommenden Laster und prallte frontal in den Lkw.

Der junge Mann war auf der deutschen Bundesstraße 12 (B12) bei Ering in Bayern in Fahrtrichtung Österreich unterwegs. Nach Polizeiangaben wollte der junge Mann am Samstag gegen 4.00 Uhr einen Pkw überholen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Lkw und prallte frontal in das Fahrzeug, so das Polizeiprotokoll.

An Unfallstelle verstorben

Der 22-jährige Innviertler starb noch an der Unfallstelle. Das überholte Auto prallte ebenfalls gegen den nach dem Frontalzusammenstoß querstehenden Lastwagen. Der 51 Jahre alte Lkw-Fahrer und die vier Pkw-Insassen blieben unverletzt.