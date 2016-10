Wie Nashörner reisen

Die junge Nashorn-Dame Nala aus dem Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels übersiedelte nach Frankreich. Zeitgleich traf, als Teil eines internationalen Artenschutzprogramms eine Artgenossin, aus Frankreich in Schmiding ein.

Beide Dickhäuter sollen, wenn sie sich in ihren neuen Umgebungen eingelebt haben, für Nachwuchs bei den inzwischen seltenen Breitmaulnashörnern sorgen. Der Umzug in einen Zoo an der Westküste Frankreichs ist bis ins letzte Detail durchgeplant.

ORF

Die Transportbox stand seit zwei Wochen beim Nashornhaus in Schmiding. Nala musste sich erst an das Gehäuse gewöhnen. Die Dickhäuter reagieren sehr sensibel auf Veränderungen.

ORF

Nala ist das erste Nashorn, das den Zoo verlässt. Im November 2012 kam sie hier zur Welt, was damals als zoologische Sensation galt. In nur vier Jahren ist das putzige Nashorn-Baby zu einer imposanten jungen Nashorn-Dame, die immerhin 1,3 Tonnen auf die Waage bring, herangewachsen.

Internationaler „Nashorn-Tausch“ Oberösterreich heute war beim Tausch der Nashorn-Damen Nala und Renette dabei.

Nalas Platz wird Renette einnehmen, die pünktlich und wohlbehalten im Zoo Schmiding in Krenglbach ankommt. Sobald sie sich eingelebt hat, soll sie hier für neuen Nachwuchs sorgen.

