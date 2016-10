S-Bahn-Netz in Oberösterreich ab 11. Dezember

As letztes Bundesland bekommt Oberösterreich in zwei Monaten ein S-Bahn-Netz. Ab dem 11. Dezember wird die Anbindung des Zentralraumes an die Landeshauptstadt deutlich ausgeweitet und verbessert.

Die modernen S-Bahn Züge verbinden die Regionen Steyr, Wels, Kirchdorf, Pregarten und Eferding mit dem Hauptbahnhof Linz. Die S1 führt über die Weststrecke Ost über Enns, St. Valentin und Steyr nach Garsten, die S2 Richtung Westen nach Wels. Die S3 auf der Summerauerbahn nach Pregarten und die S4 auf der Pyhrnbahn über Kremsmünster nach Kirchdorf an der Krems. Auf der S5 auf der Strecke der Linzer Lokalbahn nach Eferding werden ebenfalls die S-Bahn-Garnituren unterwegs sein.

OÖVV

Die S-Bahnen werden täglich im Stundentakt von 5.30 Uhr bis 23.30 Uhr von den obengenannten Zielen zum Linzer Hauptbahnhof fahren. Zu Spitzenzeiten in der Früh und am frühen Abend ist auch eine 30-minütige Taktung geplant - Abfahrt und Ankunft erfolgen immer zur selben Minute. Auf der S 4 /Pyhrnbahn wird in der Morgenspitze ab Neuhofen sogar ein Viertelstundentakt geboten. Aber auch Verbindungslücken am Abend und den Wochenenden sollen damit geschlossen werden.

Pendler zum Umsteigen anregen

Laut Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) soll dieses neue Angebot mehr Pendler zum Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr motivieren.

Fünf neue Züge nach Tschechien

Weitere Neuerungen im ÖBB-Fahrplan ab dem 11. Dezember sind unter anderem eine bessere Verbindung nach Tschechien mit fünf zusätzlichen Zügen pro Tag. Für Pendler entsteht im oberen Innviertel die Haltestelle Schalchen-Mattighofen. Auf der Westbahnstrecke werden zwischen Wien und Salzburg die Intercity-Züge durch neue Railjets ersetzt.

