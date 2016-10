Hans-Joachim Frey verlässt Brucknerhaus

Wie am späten Dienstagnachmittag bekannt geworden ist, wirft der künstlerische Leiter des Linzer Brucknerhauses und Vorstandsdirektor der LIVA, Hans-Joachim Frey, das Handtuch.

Freys Vertrag wäre noch bis Ende nächsten Jahres gelaufen. Der künstlerische Leiter des Linzer Brucknerhauses wurde im Frühjahr vom Kontrollamt der Stadt Linz wegen seiner Amtsführung heftig kritisiert. In dem Bericht wurden auch die schlechte Auslastung sowie die Positionierung des Konzerthauses bemängelt.

Heftige Kritik nach Kontrollamtsbericht

Vor allem der Liner Vizebürgermeister Bernhard Baier (ÖVP) zeigte sich von den „Vorgängen im Konzerthaus an der Donaulände erschüttert“. Die mangelnde Sensibilität der handelnden Führungspersonen bereite ihm „wirklich Sorge“. Konkret sprach er damit den künstlerischen Leiter Joachim Frey an. Dieser soll angeblich laut Kontrollamtsbericht Reisen ins Ausland als Dienstreisen verbucht haben, die vertraglich so nicht vereinbart gewesen wären.

Luger stellte sich hinter Frey

Beim Erscheinen des Kontrollamtsberichts Ende März 2016 wollte der Linzer Bürgermeister, Klaus Luger (SPÖ), noch keine Versäumnisse des Brucknerhaus-Chefs erkannt haben. „Jeder Veränderungsprozess ist auch mit Misserfolgen begleitet. Nicht jedes Format ist so angenommen worden, wie wir es uns gewünscht hätten. Aber Veränderung braucht Zeit, Mut, aber auch gegenseitiges Vertrauen“, sagte Luger damals im Interview mit dem ORF Oberösterreich.

Hintergründe noch nicht bekannt

Über die genauen Hintergründe von Freys Abgang und seine berufliche Zukunft ist derzeit noch nichts bekannt.

Ausgebildeter Opernsänger

Frey ist ausgebildeter Opernsänger und absolvierte den Hochschullehrgang Kulturmanagement. Er war über zehn Jahre lang Direktor der Semperoper in Dresden. Zwischen 2007 und 2010 hatte er die Generalintendanz des Theaters Bremen über, weiters gründete er das Internationale Kultur Forum Theater Bremen und die Seebühne Bremen, dessen Leiter er bis 2012 bleibt. Dann war der Deutsche als erster Geschäftsführer der LaValse GmbH Berlin für internationale Kulturevents tätig. Seit 2013 war Frey künstlerischer Leiter der LIVA.

