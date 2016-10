Einbrecherpärchen nach 27 Coups aufgeflogen

Mindestens 27 Einbrüche hat ein Gaunerpärchen innerhalb von sechs Wochen in Oberösterreich und Salzburg verübt. Der 29-Jährige und seine zehn Jahre jüngere Komplizin hatten es auf Gasthäuser, Sportheime und Imbissstände abgesehen.

Allein in der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober verübten die beiden aus dem Bezirk Braunau am Inn im Innviertel sechs Coups. Bei ihrem letzten Einbruchsversuch allerdings - in ein Gasthaus in Eggerding - wurde das Duo vom Besitzer gestört. Sie flüchteten zunächst, aber die Polizei war ihnen zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Spur. Wenig später wurden sie festgenommen.

Zigaretten, Laptops, Fernseher

Ermittler aus Braunau am Inn und Suben konnten die beiden Innviertler in Zusammenhang mit Einbrüchen in den Bezirken Braunau am Inn, Ried im Innkreis, Schärding, Vöcklabruck und Salzburg-Umgebung bringen - und ihre Spur zu ihrem geplanten Einbruch nach Eggerding verfolgen. Sie erbeuteten Geld, Zigaretten, Laptops, Tablets, Fernseher und andere Elektrogeräte wie Kaffeemaschinen.

Zwischen 23. August und 4. Oktober sollen sie einen Schaden im Gesamtwert von rund 10.000 Euro angerichtet haben. Der 29-Jährige sowie seine 19-jährige Komplizin sind laut Polizei geständig und wurden in die Justizanstalt Ried eingeliefert.