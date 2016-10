Zwei neue Hotels in Gosau

In Gosau wird im Dezember ein Luxushotel für Familien eröffnet. Für ein zweites Projekt, hinter dem die Ex-Skifahrer Hermann Maier und Rainer Schönfelder stehen, ist am Dienstag der Spatenstich gefeiert worden.

Das neue „adeo Alpin Hotel“ der beiden ehemaligen Ski-Asse, die bereits zwei weitere Häuser in St. Johann in Tirol und in Zederhaus in Salzburg haben, mit 102 Zimmern soll ganzjährig betrieben werden. Das Haus soll im Drei-Sterns-Bereich angesiedelt und, so verspricht Schönfelder, zu günstigen Preisen buchbar sein.

Wichtig für die Gemeinde Gosau Für die Gemeinde Gosau, die hauptsächlich vom Tourismus lebt, sind die zwei Projekte von enormer Bedeutung.

44 Millionen Euro investieren der Tiroler Hotelier Ernst Mayer und sein Sohn Florian in ihr Gosauer Hotelprojekt. In zwei Monaten wird eröffnet, derzeit arbeiten noch bis zu 250 Handwerker gleichzeitig auf der Baustelle. Das 100-betten-Hotel steht nur Familien offen, von 125 Mitarbeitern werden 20 nur in der Kinderbetreuung eingesetzt.