Paar forderte für zwei Stunden putzen 1.600 Euro

Für zwei Stunden Reinigung mit einem Hochdruckreiniger hat ein Paar einem 82-Jährigen (Bezirk Braunau) 1.600 Euro berechnet. Ohne den genuen Preis zu kennen, hatte er eingewilligt, dass die beiden Garageneinfahrt und Terrasse reinigen sollen.

Die beiden klingelten am Dienstag vergangener Woche um 13.15 Uhr an dessen Haustür in Mattighofen und boten dem Pensionisten an, Garageneinfahrt und Terrasse mit einem Hochdruckreiniger zu säubern. Er willigte ein und musste nach zwei Stunden Reinigungsarbeiten 1.600 Euro zahlen.

Nachdem der Mann gezahlt hatte, kündigte das Duo an, in den darauffolgenden Tagen erneut zu kommen, um an der Hausfassade Arbeiten durchzuführen. Kostenvoranschlag: 9.000 Euro. Der Pensionist ging daraufhin zur Polizei, doch die Gauner erschienen nicht mehr.

Täterbeschreibung

Jetzt sucht die Polizei nach den Gaunern, die in Bayrischen Dialekt sprachen. Gesucht wird ein rund 50-jähriger, korpulenter Mann mit schwarzen Haaren. Er dürfte rund 1,75 Meter groß sein. Die Komplizin ist ca. 1,65 Meter groß, hat auffällig blond gefärbte Haare und eine mollige Figur.

Zur Tatzeit trugen sie grau-grüne bzw. schwarze Gummistiefel. Der Mann hatte außerdem grüne Arbeitskleidung an, die Frau Jeans und ein weißes Shirt.